Президент Турции Эрдоган прибыл в Молдавию

Кишинёв, , 13:36 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл 17 октября в Молдавию с двухдневным официальным визитом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в аэропорту его встречал молдавский президент Игорь Додон с супругой.

Додон напомнил, что в последний раз президент Турции посещал Молдавию в 1994 году. Тогда это был Сулейман Демирель. «Нынешний визит главы турецкого государства в Республику Молдова спустя 24 года подтверждает интерес обеих стран к развитию, укреплению и углублению молдавско-турецкого сотрудничества на благо обоих народов», — добавил Додон.

Два главы государства отправились в здание администрации президента Молдавии, где пройдет из встреча. Также состоится церемония открытия самого здания, отремонтированного на деньги Турции. Во второй день визита, 28 октября Эрдоган посетит Гагаузию.

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