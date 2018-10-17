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Президент Турции Эрдоган прибыл в Молдавию

Политика

Это первый визит президента Турции в Кишинев с 1994 года

Кишинёв, 17 октября 2018, 13:36 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл 17 октября в Молдавию с двухдневным официальным визитом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в аэропорту его встречал молдавский президент Игорь Додон с супругой.

Додон напомнил, что в последний раз президент Турции посещал Молдавию в 1994 году. Тогда это был Сулейман Демирель. «Нынешний визит главы турецкого государства в Республику Молдова спустя 24 года подтверждает интерес обеих стран к развитию, укреплению и углублению молдавско-турецкого сотрудничества на благо обоих народов», — добавил Додон.

Два главы государства отправились в здание администрации президента Молдавии, где пройдет из встреча. Также состоится церемония открытия самого здания, отремонтированного на деньги Турции. Во второй день визита, 28 октября Эрдоган посетит Гагаузию.

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Внешняя политика Молдавии
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