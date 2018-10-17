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Менее половины жителей Италии хотят остаться в Евросоюзе

Политика

Итальянцы оказались самыми большими евроскептиками

Рим, 17 октября 2018, 13:30 — REGNUM  Лишь 44% граждан Италии хотят, чтобы их страна оставалась в Евросоюзе, сообщает в среду, 17 октября, информагентство Ansa со ссылкой на данные опроса Eurobarometro. Схожее число граждан (43%) согласны с утверждением, что пребывание в составе ЕС является для Италии выгодным.

Социологи отмечают, что итальянцы — самые большие евроскептики среди всех граждан стран-членов ЕС: даже в Великобритании 53% опрошенных высказались за то, чтобы страна осталась в составе ЕС. В среднем в Евросоюзе показатель в полтора раза выше, чем в Италии — 66%.

32% граждан Италии относятся к категории неопределившихся. Это также самый высокий показатель в ЕС (в среднем в Европе — 17%). Выход Италии из ЕС на гипотетическом референдуме поддержали бы 24% опрошенных (в среднем в ЕС — 17%).

При этом число граждан Италии, которые хотели бы, чтобы страна осталась в зоне евро, составляет 65%. Это даже выше, чем в среднем в еврозоне (61%). Другими словами, единую валюту ценят в полтора раза больше граждан, чем Евросоюз.

Действующие власти Италии регулярно выступают с опровержениями своих гипотетических намерений вывести страну из Евросоюза и зоны евро. Руководители правящих партий отмечают, что их цель — изменить сам Евросоюз, в том числе посредством победы сторонников национальных суверенитетов на предстоящих в мае 2019 года выборах в Европарламент.

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Политическая жизнь Италии
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