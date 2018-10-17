«Революция Макрона» растеряла свое очарование — El País

Париж, , 13:38 — REGNUM Полтора года назад резюме активистов переполняли штаб движения «En marche». Будущий президент Франции Эмманюэль Макрон мог позволить себе презирать старые партии и старых политиков, пишет испанская газета El País 17 октября.

Это было время так называемого гражданского общества, либеральных профессионалов и технократов. Франции «ни левых, ни правых», как звучала мантра. Тех, кто, наконец, собирался реформировать эту страну, заслужившую репутацию неподдающейся реформам. Никто не был против молодого кандидата, который собрался преобразовать Францию.

Но магия исчезла, власть больше не прельщает. Уже нет очередей из желающих войти в правительство или стать депутатом. Макрону понадобилось две недели, чтобы переформатировать правительство. Потому что он не достиг согласия с премьер-министром страны Эдуардом Филиппом. И потому что уже не так легко найти членов гражданского общества — не политиков и не профессионалов — которые хотят вскочить в «поезд макронизма».

Последовательные отставки Николя Юло, популярного защитника окружающей среды и телеведущего, и опытного Жерара Коллона — это предупреждение. Для влиятельного эколога осуществление реальной власти может быть фрустрирующим, и это не лучший способ претворять в жизнь свои идеи. Для политика с широкой траекторией, каким является бывший социалист Коллон, который к тому же был одним из первых сторонников Макрона, существуют более интересные опции, нежели должность министра внутренних дел. В его случае — это возврат на прежнее место работы, на место мэра Лиона.

Юло был самым видным представителем гражданского общества в правительственной команде. Приход непрофессиональных политиков был одним из первых обещаний «макронизма». Во вторник (16 октября) Макрон уволил другого представителя этой среды — редактора Франсуазу Ниссен, министра культуры, которая никогда не вписывалась в парижскую бюрократию.

Замены Юло и Ниссен являются политическими. Новые члены правительства, происходящие из гражданского общества — государственные секретари. Уход Ниссен, как и Юло, подтверждает, что не всегда тот, кто блистал в частном секторе, может управлять министерством. Политика — это ремесло.

Эмманюэль Макрон сделал все, чтобы отличить себя от своих предшественников, в первую очередь от Франсуа Олланда. Ему удалось это наполовину. Он хотел преодолеть партийные деления, но был вынужден составить кабинет равновесия между идеологическими течениями.

Он хотел эффективности, правительства с методами из мира бизнеса, но опоздал на 13 дней с формированием команды. Хотел управлять с лучшими, но лучшие ушли. Возможно, слишком поздно, Макрон обнаружил, что такой же президент, как и все. Обычный президент.