Президент Узбекистана раскритиковал состояние химической отрасли

Ташкент, , 13:28 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал текущее состояние химической отрасли и поручил разработать «дорожную карту» по ее развитию, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Среди недостатков президент указал на отсутствие работы в производстве сложных полимеров, катализаторов, реагентов и синтетических волокон «необходимых для индустрии строительных материалов, фармацевтической, текстильной, машиностроительной и других отраслей».

«Вследствие этого ежегодно импортируется химическая продукция на 1,5 миллиарда долларов. Производимые в стране фосфорные и калийные удобрения покрывают лишь треть потребности в них», подчеркнул Мирзиёев.

Он также подчеркнул, что мощности по выпуску сложных минеральных удобрений устарели на 60−70%, «что приводит к перерасходу энергоресурсов, росту себестоимости химической продукции».

«Начиная с прошлого года для обеспечения потребности в минеральных удобрениях начата реализация 17 инвестиционных проектов общей стоимостью 3,1 миллиарда долларов. Кроме того, с целью диверсификации химической промышленности до 2025 года будут осуществлены еще 17 проектов на сумму 4,2 миллиарда долларов», сообщил президент.

Мирзиёев отметил необходимость привлечения в отрасль иностранных инвестиций и современных технологий, увеличение объемов производства и расширение ассортимента продукции, повышение экспортного потенциала.

По официальным данным, в Узбекистане потребность в азотных удобрениях обеспечивается на 73%, в фосфорных удобрениях — на 20%. Средний уровень износа мощностей по производству азотных удобрений составляет 64%, по производству фосфорных удобрений — 77%. На сегодня, в республике глубоко перерабатывается всего 14% природного газа, в том числе 5% — в химической отрасли.