В Бурятии правительство отозвало законопроект о премировании министров

Улан-Удэ, , 13:25 — REGNUM Правительство Бурятии 16 октября отозвало законопроект по вопросам премирования министров и сотрудников исполнительных органов власти, который планировалось вынести на октябрьскую сессию Народного Хурала (парламента) республики. Об этом ИА REGNUM сегодня, 17 октября, сообщил источник в правительстве Бурятии.

Теперь, судя по всему, этот вопрос будет либо рассмотрен позже, либо вообще снят с повестки.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 16 октября стало известно, что парламент Бурятии готовится внести изменения в законопроект о премировании высокопоставленных чиновников. Как передавал «Ариг Ус», речь шла о 12 миллионах рублей на 14 человек. Эта информация вызвала в регионе огромный общественный резонанс. Высказался и депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев:

«Пусть сначала обоснуют — за какие такие героические подвиги люди получат такие премии? В республике, где в среднем люди получают по 15 тысяч рублей, это, мягко говоря, вызывает недоумение».

Депутаты Народного хурала планировали рассмотреть законопроект 31 октября.

Уточняется, что в настоящее время министры получают премии из экономии фонда оплаты труда. Однако, по словам главы Бурятии Алексея Цыденова, ознакомившись с разделением премиальных, он нашёл там несколько «не совсем справедливых» случаев. В частности, речь идёт о случаях, когда после премирования министров денег в фонде на рядовых сотрудников может не оставаться.

«Глава Бурятии поручил внести изменения в действующее законодательство, чтобы премиальный фонд расправлялся справедливо. Однако когда законопроект представили Хуралу, выяснилось, что сформулировали его не совсем корректно. И было принято решение снять его с повестки грядущей сессии республиканского парламента», — уточняет газета «Номер один».