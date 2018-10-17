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Врио курского губернатора отказывается от привилегий

Политика

Старовойт не видит необходимости обороняться от курян

Курск, 17 октября 2018, 13:24 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт отказался от личной охраны и спецсигналов на служебном транспорте. Как сообщил «Коммерсантъ», эту информацию подтвердили в администрации региона.

«Он не будет пользоваться этим в Курске. В этом нет необходимости», — цитирует портал слова председателя областного комитета информации и печати Натальи Лымарь.

Ранее курские СМИ сообщили, что Старовойт не только распорядился снять «мигалки» со служебного автомобиля, на котором ездил его предшественник Александр Михайлов, но и выразил недовольство тем, что во время его первого визита в Курске перекрыли движение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Роман Старовойт был назначен на пост врио губернатора Курской области решением президента РФ Владимира Путина и с 12 октября приступил к новым обязанностям. Ранее этот пост занимал Александр Михайлов, который перед отставкой, наоборот, запасся «парашютом»: подписал документ, гарантирующий ему две поездки в год в столицу за бюджетный счёт, личную охрану на год, пользование служебным автомобилем, встречи с чиновниками и главой региона вне очереди, а также погребение за счет государства.

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