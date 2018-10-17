Черногория больше не обвиняет Россию в попытке устроить госпереворот

Подгорица, , 13:23 — REGNUM Обвинения в попытке госпереворота в Черногории в октябре 2016 года в целом не связаны с Россией. Об этом заявил главный специальный прокурор Миливое Катнич.

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По его словам, которые приводит издание «Дан», речь идёт лишь об «отдельных сотрудниках служб госбезопасности».

«Я никогда не обвинял официальную Москву», — заявил Катнич.

Он также уточнил, что обвинял лишь «отдельных сотрудников служб безопасности, агентов ГРУ и отдельных казаков», которые «не являются официальной Москвой».

Как сообщало ИА REGNUM, попытка государственного переворота в Черногории произошла в октябре 2016 года. Она преследовала цель отстранить от власти премьер-министра страны Мило Джукановича, однако этого сделать не удалась. Тогда правоохранительные органы Черногории заявили о причастности к попытке переворота ряда российских граждан. Кроме того, 19 февраля 2017 года британская газета The Telegraph написала, что некие источники в правительстве Великобритании в попытке госпереворота обвиняют Россию.

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Обвиняемыми по уголовному делу о попытке госпереворота в Черногории проходят 14 человек, в числе которых — двое граждан РФ. По версии обвинения, в день парламентских выборов в Черногории 16 октября 2016 года группа лиц планировала осуществить вооружённый захват здания парламента страны, якобы с тем, чтобы предотвратить вступление страны в НАТО. Фигуранты дела себя виновными не признают и называют процесс политическим и сфабрикованным.

Добавим, что специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявлял, что к попытке переворота в стране были причастны некие «российские государственные органы». К таким «выводам» прокуратура Черногории пришла на основе «показаний фигурантов дела и данных их разговоров».