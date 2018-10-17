МИД Турции: Анкара может очистить Манбидж от курдских формирований

Анкара, , 12:57 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео, что Анкара с легкостью может очистить сирийский город Манбидж от курдских вооруженных формирований, если этого не сделают США, подчеркнул 17 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением дипломат выступил в аэропорту Анкары после встречи с Помпео, прибывшим в страну после посещения Саудовской Аравии. Там госсекретарь обсудил ситуацию вокруг исчезновение оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Напомним, сирийский город на протяжении долгого времени служил камнем преткновения между Вашингтоном и Анкарой. Несмотря на заключенное 4 июня главами МИД Турции Чавушоглу и госсекретарем США Помпео соглашение о выводе из Манбиджа курдского ополчения YPG — союзников Вашингтона, которых Анкара причисляет их к террористам, — курдские отряды по-прежнему находятся в городе.