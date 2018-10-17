Владимирский губернатор начал реформы

Владимир, , 12:56 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин лишил почти всех полномочий двух заместителей главы региона. Изменения распределений обязанностей заместителей внесены постановлением, которое было подписано 15 октября.

Изменения внесены в постановление от 3 марта 2014 года, которое тогда подписывала бывший губернатор Светлана Орлова. Согласно новому документу, почти всех полномочий лишены заместитель губернатора по строительству и заместитель губернатора по имущественным и земельным отношениям. Отметим, что пост замгубернатора по строительству занимает Ренат Чагаев, который сменил в должности Дмитрия Хвостова, обвиняемого в многомиллионных взятках. Второй пост занимает Елена Мазанько, которая также находится под следствием.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты заксобрания Владимирской области приняли поправки, согласно которым губернатор обязан согласовывать с региональным парламентом кандидатуры заместителей.

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