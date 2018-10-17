Среда, 17 Октября 2018 года
14:18:38 МСК

Владимирский губернатор начал реформы

Политика

Владимир Сипягин лишил почти всех полномочий двух заместителей

Владимирский губернатор начал реформы
stevepb
Отставка

Владимир, 17 октября 2018, 12:56 — REGNUM  Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин лишил почти всех полномочий двух заместителей главы региона. Изменения распределений обязанностей заместителей внесены постановлением, которое было подписано 15 октября.

Изменения внесены в постановление от 3 марта 2014 года, которое тогда подписывала бывший губернатор Светлана Орлова. Согласно новому документу, почти всех полномочий лишены заместитель губернатора по строительству и заместитель губернатора по имущественным и земельным отношениям. Отметим, что пост замгубернатора по строительству занимает Ренат Чагаев, который сменил в должности Дмитрия Хвостова, обвиняемого в многомиллионных взятках. Второй пост занимает Елена Мазанько, которая также находится под следствием.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты заксобрания Владимирской области приняли поправки, согласно которым губернатор обязан согласовывать с региональным парламентом кандидатуры заместителей.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛДПР оспорит в суде закон, «спеленавший» владимирского губернатора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить