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Посол РФ в Индонезии о закупке Су-35: «Это не быстрая сделка»

Политика

«Контракт о закупке Су-35 подписан, но это не мгновенная сделка. Сборка истребителей, проведение испытаний и доставка требует времени», — пояснила посол

Джакарта, 17 октября 2018, 12:55 — REGNUM  Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва заявила, что покупка российской военной техники, особенно истребителей, не простое дело, «это не за продуктами сходить в супермаркет», сообщает Sindonews.

Выступая во время ежемесячного брифинга в резиденции посольства в Джакарте Людмила Воробьёва заявила, что последнее поколение российских истребителей может быть приобретено Индонезией в следующем году, а поставки будут осуществляться в несколько этапов.

«Контракт о закупке Су-35 подписан, но это не мгновенная сделка. Сборка истребителей, проведение испытаний и доставка требует времени», — пояснила посол.

«Речь не шла о том, чтобы доставить истребители в этом году. Возможно, в следующем, в конце следующего года, но я не могу назвать точную дату», — продолжила Людмила Воробьёва.

Кроме того, индонезийские летчики должны сначала пройти подготовку у российских пилотов.

Напомним, Людмила Георгиевна Воробьёва была назначена послом РФ в Индонезии 15 февраля 2018 года. Людмила Воробьёва также является послом РФ в Кирибати, Восточном Тиморе и Папуа — Новая Гвинея по совместительству.

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Российско-индонезийские отношения
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