Конфликт с чеченцами в Башкирии вскрыл застарелые проблемы

Уфа, , 11:58 — REGNUM Бытовой конфликт в селе Темясово (Башкирия), переросший в крупную драку с поножовщиной и поджогом, оказался чреват и еще одной бедой — ростом националистических настроений и проявлением других застарелых проблем. Что бывает, когда местная власть долго не обращает внимания на ситуацию на местах, рассказывает автор ИА REGNUM Екатерина Некрасова.

Приезжие из Чечни, работавшие вокруг нелегального карьера по добыче декоративного камня на не совсем понятных должностях, хамски повели себя по отношению к продавщице шаурмы, и продавщица пожаловалась своему брату. Брат с приятелями отправились «поговорить», потасовка перешла в поножовщину, в которой двое темясовцев получили ножевые ранения. Гости из Чечни же скрылись в лесу в направлении карьера, который являлся источником их доходов. Уже через сутки группа неустановленных лиц подожгла вагончик и автомобиль в том самом карьере, вскоре вмешалась полиция и задержала 19 участников побоища: 10 местных и 9 чеченцев.

После этого подключились соцсети и некие «башкирские активисты», которые использовали данный инцидент как повод начать собирать «отряды самообороны». Ситуация далека от разрешения, но главный вывод уже очевиден — там, где власть не может или не делает обращать внимание на проблемы экономического, социального и морального свойства, там эту пустоту раньше или позже заполнят доброхоты. А вот будут ли они «лучше или хуже» официальных структур — другой вопрос, важно, что сама ситуация говорит о серьезных недоработках.

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