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МИД Турции: Анкара надеется обыскать резиденцию консула Эр-Рияда

Политика

С таким заявлением глава ведомства выступил после переговоров с госсекретарем США

Анкара, 17 октября 2018, 12:35 — REGNUM  Турецкие власти надеются получить доступ в резиденцию консула Саудовской Аравии в Стамбуле для проведения там обыска в связи с исчезновением оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, заявил 17 октября глава МИД страны Мевлют Чавушоглу после встречи со своим американским коллегой Майклом Помпео, сообщает британское агентство Reuters.

Общаясь с журналистами в Анкаре, Чавушоглу подчеркнул, что переговоры с Помпео носили плодотворный характер.

Напомним, ранее Помпео находился с официальным визитом в Саудовской Аравии, где он провел с главой внешнеполитического ведомства королевства переговоры, в рамках которых стороны обсудили ситуацию с исчезновением оппозиционного журналиста.

Читайте ранее в этом сюжете: Atlantic: Дело Хашогги сильно не повредит отношениям Вашингтона и Эр-Рияда

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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