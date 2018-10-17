МИД Турции: Анкара надеется обыскать резиденцию консула Эр-Рияда

Анкара, , 12:35 — REGNUM Турецкие власти надеются получить доступ в резиденцию консула Саудовской Аравии в Стамбуле для проведения там обыска в связи с исчезновением оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, заявил 17 октября глава МИД страны Мевлют Чавушоглу после встречи со своим американским коллегой Майклом Помпео, сообщает британское агентство Reuters.

Общаясь с журналистами в Анкаре, Чавушоглу подчеркнул, что переговоры с Помпео носили плодотворный характер.

Напомним, ранее Помпео находился с официальным визитом в Саудовской Аравии, где он провел с главой внешнеполитического ведомства королевства переговоры, в рамках которых стороны обсудили ситуацию с исчезновением оппозиционного журналиста.

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