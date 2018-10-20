Речь снова зашла о деньгах — Белоруссия снова вспомнила о союзе с Россией

Минск, , 11:24 — REGNUM Изменения налогового законодательства России, касающиеся нефтяной отрасли, вызвали одновременно странную и ожидаемую реакцию Белоруссии. Как Минск, этот «независимый союзник» Москвы, в очередной раз выступает с несуразными требованиями, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

В связи с изменениями налогообложения нефтяных компаний, которое планируется провести в России, могут пострадать белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Такой тезис выдвинуло белорусское руководство в качестве обоснования требования «компенсаций», которые Россия, по непонятной причине, «должна» выплатить Белоруссии. Такой подход был бы возможен, если бы речь шла о взаимоотношениях митрополии и колонии в XIX веке, причем роль митрополии отводилась бы Белоруссии. Кроме того, привычная ошибка не перестает быть ошибкой, а привычка Белоруссии требовать от России различных отступных при любых политико-экономических переменах не становится более здоровой от того, что является хронической.

Шла ли речь о союзническом долге при конфликте России с Грузией или ратификации договора о ЕАЭС, всюду Белоруссия требовала от России тех или иных компенсаций. Нефтяная отрасль в этом смысле также является привычным больным местом взаимоотношений, хотя для Белоруссии и вполне прибыльным. Ведь работают белорусские нефтеперерабатывающие заводы по большей части на российском сырье. Постоянно декларируя свою «независимость», Белоруссия вспоминает о «союзничестве», когда речь заходит о деньгах.

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