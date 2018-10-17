Уходящий дипломат – уходящее послание: Пашинян о словах посла США в Армении

Ереван, , 12:22 — REGNUM Позиция Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта четко подчеркнута в программе правительства. Об этом АрмИнфо заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, на просьбу прокомментировать заявление посла США в Армении Ричарда Миллза касательно «возвращения оккупированных территорий».

«Позиция и подходы Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта неоднократно подчеркивались, и они четко прописаны в программе правительства. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян об этом также говорил 15 октября в Люксембурге на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства ЕС», — подчеркнула Нагдалян.

Заявление Миллза прокомментировал также исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Сегодня, 17 октября, он посоветовал относиться к заявлению завершающего миссию посла США в Армении Ричарда Миллза как к «уходящему посланию».

«Мы нашу позицию очень чётко высказали, и не думаю, что она претерпела какие-то изменения», — заявил Пашинян 17 октября в беседе с журналистами.

Как сообщалось ранее, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе своего выступления в Люксембурге подчеркнул необходимость держать в центре внимания вопрос о формировании и стимулировании атмосферы, способствующей миру, которая включает в себя ряд элементов: мероприятия по укреплению мер доверия, включая выполнение ранее достигнутых договоренностей, мероприятия по снижению рисков обострения ситуации.

«Мы должны сконцентрироваться на этих вопросах и приложить реальные усилия для подготовки населения всех сторон к миру. Еще одним важным приоритетом является отказ от военной риторики и пропаганды ненависти. Статус Нагорного Карабаха и безопасность — приоритет Армении. Карабах является стороной конфликта, с решающим голосом в процессе урегулирования, и должен иметь более непосредственную вовлечённость», — отметил глава МИД Армении.

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Завершающий дипмиссию в Армении посол США Ричард Миллз в интервью EVN, говоря о карабахском урегулировании сказал, что урегулирование конфликта невозможно без возвращения определенной части оккупированных территорий.

«Вопрос возвращения оккупированных территорий является одним из основополагающих пунктов Мадридских принципов. Когда я только приехал в Армению, то обнаружил, что большая часть армян категорически против возвращения оккупированных территорий. Мне кажется, что мы делаем шаг назад. Мое правительство долгие годы считало, что эти территории изначально были взяты, чтобы впоследствии быть использованными в рамках формулы «земля — в обмен на мир». И я был очень удивлен, когда обнаружил, что эта формула не находит общественной поддержки в Армении», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что апрельская война 2016 года еще сильнее закрепила эту позицию армян.

«Теперь решить этот вопрос будет гораздо сложнее, но суровая реальность такова, что любое урегулирование требует возвращения определенной части оккупированных территорий», — подчеркнул дипломат.

При этом он заметил, что статус-кво больше не исходит из интересов Армении, поскольку в условиях закрытых границ и ограниченных человеческих и материальных ресурсов повышаются коррупционные риски.

«Коррупция не зарождается и процветает, поскольку люди плохие, а из — за того, что для этого есть соответствующие условия», — заметил дипломат.

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