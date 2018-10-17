Среда, 17 Октября 2018 года
14:15:25 МСК

ЦРУ раскрыло факты нетрадиционных сексуальных наклонностей Гитлера

Политика

Утверждается, что будущий фюрер нацистской Германии испытывал влечение к Рудольфу Гессу, который был гомосексуалистом

Вашингтон, 17 октября 2018, 12:22 — REGNUM  В докладе антрополога Генри Филда указано, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер имел нетрадиционные сексуальные наклонности с садомазохистским уклоном. Документ, созданный в 1943 году для Управления стратегических служб (УСС) США был опубликован Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

Отмечается, что в работе над 70-страничным докладом Филд опирался на исследование близкого друга Гитлера Эрнста Седжвика Ганфштенгля. В отчете говорится о том, что Гитлер проявлял «садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости». В частности, утверждается, что будущий фюрер нацистской Германии испытывал влечение к Рудольфу Гессу, который был гомосексуалистом.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре было опубликовано интервью с ближайшим родственником Гитлера по мужской линии. Один из его внучатых племянников, Александр Адольф, был врачом-психотерапевтом и работал в США с ветеранами войны.

Читайте также: Издание Bild взяло интервью у ближайшего родственника Адольфа Гитлера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исторические расследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить