Вашингтон, , 12:22 — REGNUM В докладе антрополога Генри Филда указано, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер имел нетрадиционные сексуальные наклонности с садомазохистским уклоном. Документ, созданный в 1943 году для Управления стратегических служб (УСС) США был опубликован Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

Отмечается, что в работе над 70-страничным докладом Филд опирался на исследование близкого друга Гитлера Эрнста Седжвика Ганфштенгля. В отчете говорится о том, что Гитлер проявлял «садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости». В частности, утверждается, что будущий фюрер нацистской Германии испытывал влечение к Рудольфу Гессу, который был гомосексуалистом.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре было опубликовано интервью с ближайшим родственником Гитлера по мужской линии. Один из его внучатых племянников, Александр Адольф, был врачом-психотерапевтом и работал в США с ветеранами войны.

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