Эрдоган провел встречу с Помпео в аэропорту Анкары

Анкара, , 12:25 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Анкаре переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, передает 17 октября турецкий телеканал NTV.

Отмечается, что Эрдоган и Помпео встретились в аэропорту Эсенбога в Анкаре, поскольку турецкий лидер сразу после переговоров отправляется с визитом в Молдавию. Переговоры продолжались 40 минут.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Хакан Фидан. Помпео сопровождал специальный посланник США в Сирии Джеймс Джеффри.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры, скорее всего, будут связаны с пропажей в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который исчез после посещения диппредставительства Саудовской Аравии.

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