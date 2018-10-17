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Против бывшего кандидата в президенты Франции Меланшона возбудили дело

Политика

Его обвиняют в «нападений на лиц, облеченных властью»

Париж, 17 октября 2018, 12:20 — REGNUM  Прокуратура Парижа начала расследование 17 октября «угроз в адрес представителей правоохранительных органов», а также «нападений на лиц, облеченных властью» в отношении лидера левой партии «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, сообщает французское издание France Info.

В прокуратуре подчеркнули, что в целях сохранения объективности дело должно быть передано обвинителю более вышестоящей инстанции.

Напомним, ранее правоохранительные органы республики провели обыски в офисе партии и дома у ее лидера Жана-Люка Меланшона. Полиция страны подозревает, что партия, в частности, занималась фиктивным трудоустройством людей в качестве помощников депутатов в Европейском парламенте.

Необходимо отметить, что те же обвинения выдвигались и против кандидата в президенты страны от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона, а также против лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

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Политическая жизнь Франции
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