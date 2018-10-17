Австрия и Казахстан будут совместно бороться с преступностью

Вена, , 12:22 — REGNUM Министр Юстиции Австрии Йозеф Мозер и генеральный прокурор Казахстана Кайрат Каожамжаров приняли совместное заявление, в котором выразили готовность развивать взаимодействие в сфере борьбы с преступностью, сообщает 17 октября агентство «Казинформ».

В совместном заявлении отмечается, что Австрия поддерживает Казахстан в намерении присоединиться к конвенциям Совета Европы в области правой помощи.

Делегация Казахстана также принимает участие в сессии конференции государств-участниц конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Напомним, сессия вышеуказанной конференции проходит в Вене раз в два года. Казахстан присоединился к Конвенции в июле 2008 года. Всего документ подписали 189 стран.

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