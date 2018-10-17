Среда, 17 Октября 2018 года
14:15:45 МСК

Австрия и Казахстан будут совместно бороться с преступностью

Политика

Австрия поддержала Казахстан в намерении присоединиться к конвенциям Совета Европы в области правой помощи

Вена, 17 октября 2018, 12:22 — REGNUM  Министр Юстиции Австрии Йозеф Мозер и генеральный прокурор Казахстана Кайрат Каожамжаров приняли совместное заявление, в котором выразили готовность развивать взаимодействие в сфере борьбы с преступностью, сообщает 17 октября агентство «Казинформ».

В совместном заявлении отмечается, что Австрия поддерживает Казахстан в намерении присоединиться к конвенциям Совета Европы в области правой помощи.

Делегация Казахстана также принимает участие в сессии конференции государств-участниц конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Напомним, сессия вышеуказанной конференции проходит в Вене раз в два года. Казахстан присоединился к Конвенции в июле 2008 года. Всего документ подписали 189 стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Казахстана ратифицировал Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить