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В Венгрии вступил в силу запрет на ночлег под открытым небом для бездомных

Политика

Отныне люди без определенного места жительства обязаны ночевать в специальных приютах

В Венгрии вступил в силу запрет на ночлег под открытым небом для бездомных
Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

Будапешт, 17 октября 2018, 12:18 — REGNUM  В Венгрии 15 октября вступил в силу закон, запрещающий людям ночевать на улицах, пишет газета ABC.

Полиция должна провожать в приют любого бездомного, обнаруженного ночующим на улицах. Если в течение 90 дней человек трижды нарушит этот запрет, он может быть арестован и отправлен в тюрьму.

Новый закон направлен на поддержание порядка в городах и на предоставление адекватных условий для проживания бездомных лиц. Правительство выделило около €27,9 млн в бюджете 2018 года и еще один дополнительный миллион на расширение возможности предоставления ночлега.

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