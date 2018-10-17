Петербург просит максимально ужесточить перевод жилых помещений в нежилые

Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Депутаты Заксобрания Петербурга 17 октября поддержали законопроект федерального уровня, которым предлагается изменить порядок перевода из жилых в нежилые помещений в многоквартирном доме, но внесли свои замечания, ужесточающие такой перевод, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее эта инициатива была внесена в Госдуму правительством РФ и направлена в региональные парламенты для отзывов и предложений.

Согласно законопроекту, перевод помещения в нежилое может быть осуществлен только решением общего собрания собственников, зафиксированным в протоколе и дополненным письменным согласием всех собственников помещений, примыкающих к переводимому в нежилое. При наличии в доме одного подъезда кворум должен составлять не менее 2/3 от числа всех собственников. В многоподъездных домах кворум предлагается установить в размере 50% собственников жилья, в числе которых — не менее 2/3 собственников квартир, в подъезде которых находится переводимое помещение.

По инициативе председателя комитета Заксобрания Петербурга по законодательству Дениса Четырбока («Единая Россия»), городской парламент предложил федеральным коллегам добавить в законопроект требование в обязательном порядке отражать в протоколе общего собрания информацию о согласовании с собственниками цели использования переводимого помещения.

«В мою приемную не раз обращались люди, которые рассказывали, что охотно соглашались на соседство с аптекой или магазином канцтоваров, а позднее получали шумные караоке-бары и забегаловки. Целевое использование таких помещений должно беспрекословно соблюдаться и контролироваться, а любая попытка обмануть людей — жестко пресекаться и строго наказываться», — обосновал Денис Четырбок.

Кроме того, депутат предложил определять кворум общего собрания собственников в 2/3 от числа всех участников, независимо от того, в каком подъезде находится помещение, переводимое в нежилое.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Денис Четырбок просил тогдашнего губернатора Георгия Полтавченко разобраться с незаконным переводом жилых помещений на первых этажах домов в нежилые, прежде всего, в домах в районе будущей станции метро «Юго-Западная».

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