Новый начальник ГУ МВД Воронежской области назвал главные проблемы полиции

Воронеж, , 12:02 — REGNUM Раскрытие преступлений прошлых лет, преступлений, связанных с оборотом наркотиков, а также снижение аварийности на дорогах — такие задачи поставил перед подчиненными руководитель ГУ МВД по Воронежской области Михаил Бородин на своем первом совещании на новом месте работы 16 октября. По информации пресс-службы ГУ МВД, на совещании рассматривались результаты оперативно-служебной деятельности главка и территориальных органов МВД России на районном уровне за девять месяцев текущего года.

Михаил Бородин отметил положительные результаты по ряду направлений работы и обозначил основные задачи на будущее. В частности, он отметил, что в числе основных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние криминогенной обстановки в области, остаётся незаконный оборот наркотиков. Еще одной проблемой региона является высокий уровень аварийности на дорогах с тяжелыми последствиями. Но наиболее актуальным вопросом для воронежских полицейских, по мнению Бородина, является раскрытие преступлений прошлых лет.

«Это — не простая, но исключительно важная задача. Важнейшей составляющей в организации работы по раскрытию преступлений прошлых лет является продуктивное взаимодействие между подразделениями органов внутренних дел, которое должно быть продолжением работы, начатой на первоначальной стадии раскрытия преступлений, начиная с места происшествия и его осмотра», — отметил Бородин.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Бородин был представлен в качестве начальника ГУ МВД по Воронежской области 15 октября. На этот пост он был назначен президентом Владимиром Путиным 2 октября, после ухода на пенсию прежнего руководителя ведомства Александра Сысоева. До нового назначения Бородин руководил главным управлением МВД по Свердловской области.

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