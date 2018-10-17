ЛДПР просит аудиторов проверить наследие бывшего владимирского губернатора

Владимир, , 11:59 — REGNUM ЛДПР обратилась с Счетную палату РФ с просьбой провести полный аудит деятельности администрации Владимирской области. Об этом 16 августа по итогам встречи губернатора Владимир Сипягина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского сообщила пресс-служба региональной администрации.

«ЛДПР обратилась в Счетную палату Российской Федерации с инициативой провести во Владимирской области полный аудит, чтобы понимать, в каком состоянии регион остался после прежнего губернатора», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Сипягин вступил в должность губернатора 8 октября. До этого регионом руководила Светлана Орлова, которая не смогла одержать победу на выборах главы области в сентябре 2018 года. По итогам второго тура, который состоялся 23 сентября, кандидат от «Единой России» набрала всего 37,5% голосов. Владимир Сипягин победил с результатом в 57%. Эксперты отмечали, что голосование в регионе было протестным: жители голосовали за кандидата от ЛДПР лишь для того, чтобы не допустить второго срока Светланы Орловой.

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