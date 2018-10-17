Кандидатов в кадровый резерв в Чувашии оценят на стрессоустойчивость

Чебоксары, , 11:55 — REGNUM В Чувашии планируют отредактировать порядок формирования резерва управленческих кадров республики Предлагается ввести критерии оценки для претендентов в «резервисты» и эффективности работы с кадровым резервом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект указа главы Чувашии.

Согласно проекту, вводятся критерии оценки кандидатов в «резервисты» «по пятибалльной системе». Члены конкурсной комиссии будут оценивать наличие лидерских качеств, готовность к саморазвитию, масштабность мышления, информированность, тактичность, позитивность, стрессоустойчивость и логичность речи. Также планируется установить предельную численность кадрового резерва — 100 человек.

Оцениваться будут не только кандидаты, но и эффективность работы администрации главы Чувашии с кадровым резервом.

«Основными показателями эффективности работы с резервом являются:

доля лиц, назначенных на управленческую должность, из числа лиц, включенных в резерв, не менее 10 процентов;

доля лиц, принимавших участие в мероприятиях, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего порядка, из числа лиц, включенных в резерв, не менее 10 процентов», — говорится в проекте документе.

Напомним, пунктом 4.3 предусмотрены дополнительные формы подготовки — переподготовка, повышение квалификации, стажировки, обучение спецдисциплинам для инновационного развития приоритетных направлений государственного регулирования, участие в работе коллегиальных органов, совещаний и в подготовке документов стратегического планирования республики.

Согласно данным, опубликованным на официальном портале органов власти Чувашии, в настоящее время в кадровом резерве республики — около 70 человек. По официальной информации, с 2008 года из кадрового резерва на вышестоящие должности назначены около 110 человек.

Отметим, резерв управленческих кадров Чувашской Республики представляет собой группу «прошедших отборочные процедуры высококвалифицированных и перспективных лиц, замещающих руководящие либо управленческие должности, обладающих необходимыми профессионально-деловыми и личностными качествами и положительно зарекомендовавших себя». Формируются три вида резерва: на руководящие должности в органах местного самоуправления органах, исполнительной власти и подведомственных им организаций. Ответственность за формирование, подготовку и использование резерва возложена на администрацию главы Чувашии.