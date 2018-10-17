Роберт Кочарян прогнозирует политическую монополию в Армении

Ереван, , 11:53 — REGNUM Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что проведение досрочных парламентских выборов в стране может привести к установлению политической монополии.

16 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян, который был избран на этот пост 8 мая текущего года, подал в отставку. Уйдя в отставку, Пашинян, фактически, запускает процедуру досрочных выборов в парламент. Согласно заявлениям представленных в парламенте фракций, завершивших, что не станут выдвигать других кандидатов на пост премьер-министра, в течение ближайших двух недель парламентарии дважды не смогут избрать нового премьер-министра, что приведет к роспуску Национального собрания силой закона и проведению досрочных выборов в декабре.

«В тактическом плане — это понятная линия поведении — добиться успеха сейчас, как бы на пике популярности. В стратегическом плане я вижу проблемы, то есть, как политик ты выигрываешь, а как государственный деятель надо еще подумать, стоило ли это делать сейчас», — сказал РИА Новости Кочарян.

Он выразил сомнение, что в условиях эйфории удастся избрать действительно достойный парламент.

«Формировать новую политическую монополию с точки зрения интересов государства, не думаю, что это правильно», — добавил Кочарян.

По мнению экс-президента, которому предъявлено обвинение в насильственном изменении конституционного строя в 2008 году, это «будет однобокий парламент, новая политическая монополия».

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