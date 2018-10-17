Модернизация кадровой системы на 2,25 млн: в Татарии прошёл тендер

Казань, , 11:52 — REGNUM Министерство информатизации и связи Татарии планирует потратить 2,25 млн рублей из республиканского бюджета на модернизацию единой информационной системы кадрового состава государственной гражданской службы региона и муниципальной службы в нём. Закупка была проведена у единственного поставщика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные исполнителя не сообщаются, также как и подробности контракта. Известно лишь, что работы должны быть завершены до 15 декабря 2018 года.

Напомним, ведомство за сентябрь-октябрь 2018 года провело четыре тендера, связанных с доработкой и модернизацией различных информационных систем республики.

Доработкой программного комплекса для обеспечения оказания электронных услуг в сфере дошкольного образования республики по заказу министерства информатизации и связи РТ займётся ООО «К-Проекты». В результате торгов, прошедших в конце сентября, лот подешевел с 154,7 до 58,786 тыс. рублей.

Доработку информационно-аналитической системы мониторинга деятельности сети подведомственных бюджетных учреждений в социально-значимых отраслях поручат победителю еще одного аукциона — ООО «Барс-РТС». Лот подешевел с 415 400 до 186 930 рублей.

Гораздо дороже обойдётся модернизация элементов информационной системы «Государственный информационный центр Республики Татарстан», которая проводится «для повышения открытости и доступности деятельности органов государственной власти». Здесь закупка проведена с единственным поставщиком — ГУП «Центр информационных технология РТ». Сумма сделки — 7 567 300 рублей.

Еще в 6 млн рублей оценили модернизацию единой государственной информационной системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан». Контракт подписан всё с тем же ГУП.

По данным ЕГРЮЛ, ГУП создан в марте 2009 года министерством земельных и имущественных отношений РТ. Уставный капитал — свыше 60,135 млн рублей. Компания является соучредителем ООО «Координационный центр регионального домена Республики Татарстан» и ООО «Межрегиональная инфраструктурная группа». Последней совместно с ПАО «Таттелеком».

Из открытых источников известно, что ГУП участвовал в 277 государственных контрактах на сумму свыше 1,342 млрд рублей в качестве заказчика и в 497 госконтрактах на сумму более 8,56 млрд рублей в качестве поставщика.