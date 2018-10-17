Санкции США против РФ и Ирана: борьба за восстановление Сирии будет долгой

Москва, , 11:43 — REGNUM То, что американская политика на Ближнем Востоке разрушительна, не новость. И в целом, как страна, США от такой политики ничего не выигрывают, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее телеканал CNBC News со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении компаний России и Ирана, занятых в восстановлении объектов в Сирии. В своей новой стратегии по Сирии США не намерены финансировать восстановление тех сирийских территорий, где находятся российские и иранские военные.

«Когда я смотрю на неё с точки зрения самих США, мне она представляется бессмыслицей, причём дурной бессмыслицей. В целом, как страна, США от такой политики ничего не выигрывают. Но определённые группы влияния, — прежде всего, связанные с военно-промышленным комплексом и нефтяным бизнесом, а также произраильское лобби, — конечно, свои дивиденды, и немалые, от неё получают.

Этап разрушения не может быть бесконечным — когда-то надо и восстановлением заниматься. Самим США такая деятельность, как правило, не свойственна. Планируя санкции за участие в восстановлении Сирии в отношении нашей страны и Ирана, американцы пытаются расчистить дорогу в Сирию для своих европейских союзников.

Одновременно они стремятся закрепить принцип деления Сирии: как иначе расценить установку на «отказ в помощи на восстановление тем районам, где присутствуют иранские и российские силы»?

Всё это говорит о том, что борьба за сохранение Сирии в качестве единого государства будет ещё долгой и болезненной. И денег она будет стоить немало.

Но эту борьбу нельзя не вести. Вновь миру представлены две стратегии действий: американская — разрушить, подмять под себя, закабалить в процессе восстановления; и наша — противодействовать развалу стран, работать на сохранение государственности, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству. Выбор за народами, в том числе, — народами Сирии. Добавлю, что наша стратегия и экономически окупаема.

Что же касается конкретно антииранской линии Вашингтона, то это давняя вражда, за ней стоят крупные и политические, и военные, и экономические (нефтяные) интересы. Но даже она имела бы другой накал, если бы не Израиль.

Иран из Сирии ни американцам, ни тем более израильтянам не выдавить — ни военными мерами, ни экономически. Для Тегерана будущее Сирии напрямую увязано с его собственным будущим, и оно точно не будет участью американского вассала.

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