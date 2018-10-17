Верховная Рада требует отстранить руководство Генштаба Украины

Киев, , 11:42 — REGNUM Руководство генштаба вооруженных сил Украины нужно временно отстранить от занимаемых должностей на время проведения служебного расследования относительно уничтожения боеприпасов 6-ого арсенала в районе н.п. Ичня Черниговской области. Об этом 17 октября во время выступления в Раде заявил внефракционный депутат Юрий Деревянко.

«Требую временно отстранить высшее руководство генштаба на время проведения служебного расследования относительно уничтожения наших боеприпасов… Кто из высшего руководства Украины, генерального штаба понес ответственность за то, что уже уничтожен пятый склад боеприпасов? Кто будет поставлять украинской армии товары, работы и услуги, если за последние четыре года у нас уничтожено боеприпасов на несколько миллиардов долларов?» — задался вопросом Деревянко.

Он подсчитал, что в результате взрыва на шестом арсенале уничтожено боеприпасов на сумму до 2,5 млрд долл.

«Пятый взрыв на наших складах с боеприпасами. По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям, там было больше 80 тыс тонн боеприпасов, а Министерство обороны говорит об около 40 тыс тонн… Одна тонна патронов — это приблизительно 60 тыс долл. Даже если считать, что другие боеприпасы в двое дешевле — около 30 тыс долл за тонну, то уничтожено 2,5 млрд долл или 1 млрд 200 млн долл», — рассказал Деревянко.

Депутат также обвинил фракцию «Блок Петра Порошенко» в блокировании принятия законопроекта №1793, который вводит криминальную ответственность за поставку ВСУ некачественных товаров, услуг, работ.

«Законопроект №1793 касается криминальной ответственности за поставку нашим Вооруженным силам некачественных товаров, услуг, работ… Президент подал его еще в 2016 году и Верховная Рада проголосовала в 2016 году. До этого времени он не принят только потому, что один из депутатов «Блока Петра Порошено» внес постановление об отмене голосования, до этого времени это постановление не отменено. А этот важный закон для украинской армии и нашей обороноспособности не подписывается и 2,5 года находится в парламенте… Требую отменить это позорное постановление, которое блокирует этот закон», — сказал Деревянко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября в Черниговской области на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины взорвались военные склады. В результате ЧП из 16-киллометровой зоны эвакуировано 12 500 человек. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что главная версия следствия причины ЧП — диверсия. В настоящее время на Украине осталось только три крупных арсенала боеприпасов.