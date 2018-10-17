Трамп о своем президентстве: лучше был разве что Джордж Вашингтон

Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Высокую оценку своей деятельности на посту президента США дал Дональд Трамп в интервью журналистам Белого дома, сообщает 17 октября Associated Press.

На вопрос о том, на сколько хорошо, по его мнению, он справляется со своими обязанностями, Трамп ответил:

«А кто тот президент, который в процентом соотношении сделал больше, чем я? Есть только один. Джордж Вашинтон — 100%».

При этом, когда Трампа спросили, как он справится с перспективами импичмента, он заявил, что сейчас, во время охоты на ведьм, справится с этим «очень хорошо», более того — уже справляется.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность Трампа одобряют 46% граждан США. Тех, кто не одобряет его работу, по-прежнему больше: 54%. С конца августа до конца сентября рейтинг одобрения президента США снизился на 1%.