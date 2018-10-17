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Трамп о своем президентстве: лучше был разве что Джордж Вашингтон

Политика

Сам себя не похвалишь...

Трамп о своем президентстве: лучше был разве что Джордж Вашингтон
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 17 октября 2018, 11:54 — REGNUM  Высокую оценку своей деятельности на посту президента США дал Дональд Трамп в интервью журналистам Белого дома, сообщает 17 октября Associated Press.

На вопрос о том, на сколько хорошо, по его мнению, он справляется со своими обязанностями, Трамп ответил:

«А кто тот президент, который в процентом соотношении сделал больше, чем я? Есть только один. Джордж Вашинтон — 100%».

При этом, когда Трампа спросили, как он справится с перспективами импичмента, он заявил, что сейчас, во время охоты на ведьм, справится с этим «очень хорошо», более того — уже справляется.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность Трампа одобряют 46% граждан США. Тех, кто не одобряет его работу, по-прежнему больше: 54%. С конца августа до конца сентября рейтинг одобрения президента США снизился на 1%.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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