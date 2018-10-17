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Корабли ТОФ провели противолодочные учения в Восточно-Китайском море

Политика

В ходе учений российские военные моряки и летчики отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника

Корабли ТОФ провели противолодочные учения в Восточно-Китайском море
Иллюстрация: Mil.ru
Учения противолодочных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ

Владивосток, 17 октября 2018, 11:37 — REGNUM  В Восточно-Китайском море прошли учения кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщили 17 октября в пресс-службе ТОФ.

Отмечается, что в маневрах принял участие экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», а также авиационная группа. В ходе учений российские военные моряки и летчики «отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника». Кроме того, были проведены тренировки по борьбе за живучесть корабля, по обеспечению связи и по совместному тактическому маневрированию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября из Владивостока вышел отряд кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», БПК «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома».

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