Украина намерена сильнее охранять свои границы «из-за томоса»

Киев, , 11:36 — REGNUM Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко призвала депутатов принять во втором чтении законопроект №7017 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы накануне предоставления Киеву томоса. Об этом Луценко заявила 17 октября во время выступления с трибуны Рады.

«В комитете Рады мы завершили рассмотрение законопроекта №7017. Этот законопроект вводит криминальную ответственность за незаконное пересечение украинской границы… Прошу принять этот законопроект во втором чтении… Учитывая получение Украиной томоса, на фоне других позитивных новостей, которые есть сейчас, Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине», — считает Луценко.

По ее словам, в последнее время на территории Украины «резко активизировалась деятельность российских диверсионно-разведывательных групп».

«В последнее время на территории Украины сильно активизировалась работа диверсионных групп Российской Федерации… СБУ установила личность россиянина, который руководит диверсионной группой на Донбассе. Украинские пограничники помешали проникновению в Украину российской диверсионной группы… И таких сообщений ещё много и много», — рассказала Луценко.

Она считает, что принятие закона поможет украинским пограничникам и спецслужбам эффективнее защищать военную инфраструктуру.

«Через наши законодательные инициативы нужно предоставить инструменты нашим пограничникам и службе безопасности Украины, чтобы сдержать те диверсионные группы ради покоя в украинском государстве. Мы знаем, сколько объектов военной инфраструктуры взорвано из-за проникновения сюда российских диверсионных групп», — подытожила Луценко.

Как сообщалось, в ночь на 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала министерства обороны Украины. По состоянию на 10 октября были эвакуированы 12 500 человек. В этот же день пожар потушили. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что главная версия следствия причины ЧП — диверсия. В настоящее время на Украине осталось только три крупных арсенала боеприпасов.

Напомним, 6 сентября Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Данным законопроектом предлагается дополнить новой статьей раздел XIV УК, касающийся преступлений в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственной границы и обеспечения призыва и мобилизации.

Предложенной статьей предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы до 3 лет за пересечение госграницы лицом, которое имеет гражданство государства-агрессора, либо другим лицом в интересах государства-агрессора, которые противоречат национальным интересам Украины, вне пунктов пропуска через госграницу Украины, либо в пунктах пропуска, но без соответствующих документов.

По словам Ирины Луценко, будет также установлена уголовная ответственность за пересечение госграницы для лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, а также лицам, которые являются представителями силовых структур государства-агрессора.