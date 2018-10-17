Atlantic: Дело Хашогги сильно не повредит отношениям Вашингтона и Эр-Рияда

Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Несмотря на исчезновение оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, где он предположительно был убит, значительных изменений в отношениях между Эр-Риядом и Вашингтоном ожидать не приходится, сообщает американское издание The Atlantic.

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«Эти отношения всегда строились на взаимных интересах и никогда — на взаимных ценностях. У нас и нет общих ценностей», — подчеркнул бывший сотрудник ЦРУ Брюс Ридел из Брукингского института.

«Они являются абсолютной монархией, спаянной с теократией», — добавил он.

Отсутствие единых ценностей было очевидно и до исчезновения оппозиционного журналиста, а с выходом на первый план наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана они стали видны ее отчетливей. Несмотря на это, взаимные интересы так и не перестали играть крайне важной роли. Более того, они пережили не один кризис, в том числе нефтяное эмбарго и участие 15 граждан Саудовской Аравии в терактах 11 сентября 2001 года.

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Поэтому есть все основания полагать, что дело Хашогги едва ли приведет к крупному разрыву в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда, что, безусловно, не означает произошедшее пройдет бесследно. По словам бывшего сотрудника ЦРУ Майкла Хейдена, пострадать может канал передачи разведданных от США королевству.

Тем не менее фундаментально характер отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом не изменится, несмотря даже на угрозы сократить импорт нефти.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, в начале своего президентского срока заключивший выгодный договор на поставку оружия в королевство, призвал не забывать о существовании презумции невиновности, в соответствии с которой какие-либо меры нужно принимать только после прояснения ситуации.

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