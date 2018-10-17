Военные РФ помогают восстанавливать провинцию Даръа в Сирии

Даръа, Сирия, , 11:30 — REGNUM Восстановление недавно освобожденной от боевиков сирийской провинции Даръа происходит при участии российских военнослужащих. Об этом рассказал 17 октября журналистам представитель вооруженных сил РФ в Сирии генерал-майор Владимир Устинов.

Российские военные решают задачи, касающиеся взаимодействия властей с населением, отметил он. На сегодняшний день в провинции нужно восстановить здравоохранение и снабжение продовольствием, систему подачи воды и электроснабжение.

Проблемы есть, но они решаются, добавил Устинов. С сирийскими властями налажено взаимопонимание.

Военные постоянно наблюдают за обстановкой, кроме того, есть задачи по разминированию местности и объектов, сопровождению гуманитарных грузов. Одна из главных проблем — вовлечение в мирную жизнь участников боевых действий.

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