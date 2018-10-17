Россия создаст в Сирии систему классической противовоздушной обороны

Москва, , 11:27 — REGNUM Потенциальных нарушителей воздушного пространства Сирии лишат возможности управлять любыми средствами во всех средах — в воздухе, на земле, на море. Такую возможность даст система классической противовоздушной обороны (ПВО), которую на территории арабской республики планирует создать Россия. Об этом заявил советник первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

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По его словам, которые цитирует «Армейский стандарт», вместе с С-300 РФ поставит в Сирию и радиолокационные системы и средства, которые будут оснащены современными автоматическими системами управления — АСУ. Они смогут оперативно отслеживать полёты самолётов потенциальных противников. Также в систему войдут «всевысотное» радиолокационное поле, система зенитного ракетного огня ближнего и дальнего радиусов действий и прикрытие зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, АСУ смогут воздействовать на базы данных противника, в том числе дадут возможность «перепрошить вражеский объект», избежать атаки, лишая их навигации, связи, геолокации и управления.

«Система предупреждения у F-16 даст знать летчику, что он на мушке. После повторного, более настойчивого предупреждения о вхождении в опасную зону у него будут блокированы все системы управления», — пояснил Михеев.

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Если истребитель противника и дальше будет продолжать угрожающие действия, то тогда по нему может быть применено оружие, добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии с крушением в Средиземном море у берегов Сирии российского самолёта-разведчика Ил-20, сбитого ракетой сирийского комплекса С-200 по вине израильского F-16, и гибели 15 военнослужащих, Москва приняла решение о поставке в Сирию систем ПВО. Всего в арабскую республику было направлено три дивизиона С-300, каждый из которых включает восемь пусковых установок.

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