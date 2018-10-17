Среда, 17 Октября 2018 года
12:36:34 МСК

В Госдуме намерены бороться с контрафактом в моде

Политика

Хотя видят в контрафакте плюсы

В Госдуме намерены бороться с контрафактом в моде
Жорж Lepape. Ла Логе

Москва, 17 октября 2018, 11:24 — REGNUM  В Госдуме намерены разработать нормы, направленные на защиту от контрафакта в сфере индустрии моды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).

«Контрафакт — это тема, которой мы займемся, потому что серьезных действий к ней не предпринимается», — отметила Костенко.

При этом она обратила внимание на то, что контрафакт — это в том числе способ продвижения товара.

«То есть в нем есть и положительные моменты, потому что не копируют неталантливые вещи», — указала она.

Госдума 17 октября в первом чтении обсудит законопроект, направленный на защиту авторских прав в сфере дизайна одежды. Нормы защитят дизайнерские разработки с момента публикации заявки на их патентование.

В Москве регулярно проходят различные недели моды, до конца ноября в государственном Музее моды проходит выставка писателя и путешественника Павла Манылова «Путешествия как искусство». Участники мероприятий, дизайнеры обращают внимание на проблемы защиты авторских прав в сфере моды.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Защита авторских прав и товарных знаков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить