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Австралия не приняла решение по переносу посольства в Иерусалим — посол

Политика

Посол Австралии в Индонезии заверил, что Австралия поддерживает создание двух независимых государств, Израиля и Палестины

Австралия не приняла решение по переносу посольства в Иерусалим — посол
Флаг Австралии

Джакарта, 17 октября 2018, 11:33 — REGNUM  Посол Австралии в Индонезии Гэри Квинлан, вызванный в МИД Индонезии, заявил, что правительство Австралии не приняло какого-либо решения относительно переноса посольства в Иерусалим, сообщает Sindonews.

«Я заверил главу МИД Индонезии, что премьер-министр Австралии не принял решений по вопросу переноса посольства в Иерусалим. Но это заявление показывает, что мы видим сложившуюся ситуацию и ищем разные варианты», — заявил посол Австралии в Индонезии.

Посол подтвердил, что позиция правительства Австралии в отношении палестино-израильского конфликта заключается в решительной поддержке создания двух независимых государств, Израиля и Палестины, которые бы жили бок о бок в мире и безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Австралии прибыл в министерство иностранных дел Индонезии по просьбе главы МИД Индонезии Ретно Марсуди, которая хотела получить более подробное объяснение заявления премьер-министра Австралии Скотта Моррисона относительно переноса посольства в Иерусалим.

Читайте ранее в этом сюжете: Посла Австралии вызвали в МИД Индонезии

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Внешняя политика Индонезии
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