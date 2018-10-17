Сенатор США о записи убийства Хашогги: «Что непонятно?»

Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Недовольство итогами встречи государственного секретаря США Майка Помпео с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Саудом и королем Салманом выражает сенатор Тед Лью. В своем твиттере сенатор обращается к Помпео:

«Дорогой госсекретарь Помпео, Турция предоставила США аудиозапись убийства Хашогги в офисе генерального консульства Саудовской Аравии. Что из этой записи вам непонятно?».

В своем обращении Лью также ссылается на сообщение корреспондента Wall Street Journal Ребекки Боллхаус о том, что у Турции есть аудиозапись, указывающая, что Хашогги был убит минуты спустя после того, как зашел в консульство, а не после допроса.

Как сообщало ИА REGNUM, после Саудовской Аравии Майк Помпео прибыл в Турцию, где встретится с Реджепом Эрдоганом. Ожидается, что переговоры с большой вероятностью будут посвящены именно исчезновению оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.