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Сенатор США о записи убийства Хашогги: «Что непонятно?»

Политика

Встретились, поговорили

Вашингтон, 17 октября 2018, 11:23 — REGNUM  Недовольство итогами встречи государственного секретаря США Майка Помпео с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Саудом и королем Салманом выражает сенатор Тед Лью. В своем твиттере сенатор обращается к Помпео:

«Дорогой госсекретарь Помпео, Турция предоставила США аудиозапись убийства Хашогги в офисе генерального консульства Саудовской Аравии. Что из этой записи вам непонятно?».

В своем обращении Лью также ссылается на сообщение корреспондента Wall Street Journal Ребекки Боллхаус о том, что у Турции есть аудиозапись, указывающая, что Хашогги был убит минуты спустя после того, как зашел в консульство, а не после допроса.

Как сообщало ИА REGNUM, после Саудовской Аравии Майк Помпео прибыл в Турцию, где встретится с Реджепом Эрдоганом. Ожидается, что переговоры с большой вероятностью будут посвящены именно исчезновению оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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