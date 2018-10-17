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В Сомали от удара военной авиации США погибли 60 террористов

Политика

Данная атака ВВС США по группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала самой успешной за текущий год

Вашингтон, 17 октября 2018, 11:10 — REGNUM  В результате удара боевой авиации Соединенных Штатов по боевикам «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали были уничтожены 60 террористов. Об этом сообщает Associated Press.

По сведениям агентства, Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли авиаудар 12 октября вблизи общины Харардере в провинции Мудуг в центральной части страны. По заявлениям американских военных, в результате налета мирные жители не пострадали. Отмечается также, что данная атака ВВС США по группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала самой успешной за текущий год.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в районе города Байдоба на юге Сомали двумя террористами-смертниками были взорваны бомбы. В результате теракта погибли 20 человек, 40 раненых были доставлены в местные больницы. Ответственность за теракт взяли на себя террористы «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Военное влияние США в мире
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