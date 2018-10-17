Комсомольск-на-Амуре: без мэра в декабре, без выборов мэра в перспективе

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 11:35 — REGNUM Глава города Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае Андрей Климов уйдёт в отставку 13 декабря — досрочно. Единороссы в Гордуме города Юности настаивают на отмене прямых выборов мэра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Полномочия мэра города будут прекращены 13 декабря. Такой срок определила городская дума Комсомольска-на-Амуре.

Андрей Климов сообщил о намерении уйти в отставку в сентябре 2018 года, когда его деятельность резко раскритиковал накануне второго тура выборов экс-глава региона Вячеслав Шпорт. Критика была вызвана неисполнением комплексного плана развития города.

Однако после поражения Шпорта на выборах многие полагали, что Климов может остаться — срок его полномочий не истёк. На одной из пресс-конференций губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что, если горожане хотят, чтобы Климов остался — он останется.

Однако горожане, судя по всему, не захотели.

После 13 декабря до новых выборов обязанности главы города будет исполнять один из депутатов Гордумы.

Однако до выборов дело может и не дойти. Единороссы Комсомольска внесли в Законодательную думу законопроект об отмене прямых выборов мэра. Свою инициативу, по данным ИА Хабаров Today, они обосновывают дефицитом городского бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, отставки мэра Комсомольска-на-Амуре Андрея Климова в городе впервые потребовали еще в 2016 году, группа оппозиционных депутатов и общественников. О своём требовании они поставили в известность губернатора Вячеслава Шпорта, однако на карьеру Климова это тогда никак не повлияло.