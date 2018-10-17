В Кузбассе в один день уволились сразу два начальника департаментов

Кемерово, , 11:02 — REGNUM В Кузбассе уволены начальники двух департаментов, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

С должности начальника департамента лесного комплекса Кемеровской области «по собственной инициативе» снят Геннадий Липатов. Исполнять обязанности руководителя с сегодняшнего дня, 17 октября, будет первый заместитель начальника департамента Константин Николайченко.

Также поста лишился начальник департамента по охране объектов животного мира Павел Степанов, который освобождён от замещаемой должности «также по собственной инициативе». Исполнение его обязанностей возложено на начальника отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов Аскара Алибаева.

Как пишет газета «Кузбасс», и Степанов, и Липатов занимали свои должности более семи лет — с 2011 года.

«Оба начинали свою карьеру в правоохранительных органах, затем были помощниками бывшего губернатора Амана Тулеева, после чего получили назначения на руководящие должности», — отмечает издание.

Напомним, что 9 сентября в Кемеровской области прошли выборы губернатора. Победу на них одержал Сергей Цивилёв.