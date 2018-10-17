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Власти США объявили о введении новых антииранских санкций

Политика

Под санкции попали такие банки Ирана, как Mellat, Parsian Bank, Sina Bank

Вашингтон, 17 октября 2018, 10:56 — REGNUM  Администрация США ввела санкции против 20 компаний и финансовых учреждений Ирана за поддержку полувоенной организации «Басидж», подчиненной Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится в опубликованном заявлении минфина США.

В документе указано, что подразделения «Басидж» якобы имеют отношение к вербовке, обучению и тренировкам детей, которых в дальнейшем КСИР использует в различных конфликтах на Ближнем Востоке.

Под санкции США попали такие банки Ирана, как Mellat, Parsian Bank, Sina Bank. Также в «черный список» американские власти занесли Иранскую тракторную компанию (ITMC) и другие структуры.

Отмечается, что юридическим и физическим лицам США запрещено иметь с указанными компаниями и банками какие-либо финансовые отношения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США готовят санкции в отношении компаний России и Ирана, занятых в восстановлении объектов в Сирии.

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Противостояние Ирана и США
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