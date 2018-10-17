В Европе подумывают снять с России статус «врага»

Мадрид, , 10:47 — REGNUM Европейские страны понимают, что им нужна собственная система безопасности и подумывают об укреплении отношений с Россией. Об этом пишет обозреватель испанской газеты El Pais Карлос Ярнос.

Важным эпизодом здесь стал инцидент в небе над Эстонией, когда испанский истребитель по ошибке выпустил ракету неподалеку от российской границы. Разрешение на полеты для самолетов НАТО близ российских границ, грозящее эскалацией ситуации, стало казаться не таким уж разумным, отмечает автор.

Восприятие России как врага было привито европейским странам Вашингтоном, который видел в Москве главную угрозу для себя и расширял пределы НАТО как можно дальше на восток. Однако, пишет Ярнос, стратегии, альянсы и угрозы подвержены изменениям.

Примером служит президентство Трампа, котрый выступает за Brexit, вышел из соглашения с Ираном и поколебал образ США как надежного союзника в глаза Европы. Его сближением с Путиным испугало Европу тем, что она лишится важной роли в решении мировых вопросов.

Тот факт, что Россия — крупнейший поставщик энергоносителей, укрепляет тенденции на сближение стран Европы с Москвой. За последний год Европа продвинулась дальше в вопросе создания собственной системы безопасности, чем за предшествующие 60 лет. За этим последует принятие России «как соседа, партнера, потенциального союзника, а не врага».

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