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В Варшаве начался демонтаж памятника Благодарности Красной армии

Политика

В мэрии города уведомили, что фрагменты памятника будут переданы польскому Музею «проклятых солдат»

В Варшаве начался демонтаж памятника Благодарности Красной армии
Цитата из х/ф «Покаяние». Реж. Тенгиз Абуладзе. 1984. СССР
Плевок в прошлое

Варшава, 17 октября 2018, 10:39 — REGNUM  Власти польской столицы начали снос памятника Благодарности Красной армии, который установлен 15 сентября 1946 года в Скарышевском парке на правом берегу Вислы, передает 17 октября «Первый канал».

Отмечается, что монумент, возведенный в часть солдат и офицеров РККА, отдавших свои жизни за освобождение Варшавы от фашистов, будет демонтирован до конца месяца. В мэрии города уведомили, что фрагменты памятника будут переданы польскому Музею «проклятых солдат».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Польше вступил в действие закон о запрете пропаганды коммунизма. Закон предполагает, в том числе, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, сносу подлежат около 230 памятников погибшим солдатам Красной армии.

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Судьба советских военных памятников в Польше
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