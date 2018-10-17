В Варшаве начался демонтаж памятника Благодарности Красной армии

Варшава, , 10:39 — REGNUM Власти польской столицы начали снос памятника Благодарности Красной армии, который установлен 15 сентября 1946 года в Скарышевском парке на правом берегу Вислы, передает 17 октября «Первый канал».

Отмечается, что монумент, возведенный в часть солдат и офицеров РККА, отдавших свои жизни за освобождение Варшавы от фашистов, будет демонтирован до конца месяца. В мэрии города уведомили, что фрагменты памятника будут переданы польскому Музею «проклятых солдат».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Польше вступил в действие закон о запрете пропаганды коммунизма. Закон предполагает, в том числе, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, сносу подлежат около 230 памятников погибшим солдатам Красной армии.

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