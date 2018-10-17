Венгрия исключает курсы по гендерным исследованиям из вузов

Будапешт, , 10:34 — REGNUM Венгрия изымает курсы о гендерных исследованиях из списков изучаемых программ в магистратуре университетов страны, пишет газета Zeit-Online 16 октября.

Как сообщил портал 444. hu, такое распоряжение содержалось в указе правительства от 12 октября. Озвученная причина отмены курсов по гендерным исследованиям — низкий спрос на специалистов с таким образованием.

Правительство Виктора Орбана объявило о планах по отмене курсов еще в августе. По мнению венгерских чиновников, содержание этих программ подрывает христианские ценности и традиционные представления о семье.

В настоящее время в столице Венгрии Будапеште два университета предлагают подобные программы. Это государственный университет имени Лоранда Этвёша (ELTE) и частный американский Центрально-европейский университет (CEU), основанный миллиардером Джорджем Соросом. CEU находится под угрозой закрытия.

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