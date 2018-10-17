American Conservative: Благодарить за победу над ИГ* нужно не США, а Иран

Вашингтон, , 10:44 — REGNUM До недавнего времени США считали террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) серьезной угрозой региональной стабильности на Ближнем Востоке. Так, бывший президент США Барак Обама поставил перед собой задачу лишить группировку ее территориальных приобретений и разрушить созданной ее пропагандой образ, тогда как его преемник Дональд Трамп вообще выступил с обещанием «надавать» боевикам по известному месту. Вашингтон приложил значительные как военные, так и политические усилия для победы над радикалами в Ираке и в Сирии.

Тем не менее нет никаких сомнений в том, что основное бремя борьбы с террористами легло на плечи не США, Ирана, без участия которого группировка по-прежнему бы занимала огромные территории как в Ираке, так и в Сирии, пишет Скотт Риттер в статье для американского издания The American Conservative.

Автор подчеркивает, что группировка появилась из пепла американского вторжения в Ирак. Ее усиление стало логическим следствием уничтожения светского суннитского общества американским оккупантом, не желающим усиливать правящую суннитскую элиту, которая была верна Саддаму Хусейну. В результате этого оказались разрушены традиционные суннитские племенные структуры власти, из-за чего на их место пришла радикально настроенная и ни перед кем не отчитывающаяся суннитская молодежь.

«Аль-Каида в Ираке» (АКИ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только называлась «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку ее задача заключалась не в экспорте джихада на Запад, а в освобождении Ирака от американской и иранской оккупации. Последняя была вызвана приходом к власти шиитов, тесно связанных с Ираном. Несмотря на проводимую США против АКИ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кампанию, уничтожить группировку полностью не удалось. Вместо этого, Вашингтон, стремясь освободиться от бремени оккупации Ирака, вышел из страны в 2012 году, предоставив разбираться с террористами самому Багдаду.

Этот момент совпал с началом гражданских беспорядков в Сирии и созданием радикальной исламистской оппозиции президенту Сирии Башару Асаду. Из-за того, что страны Запада оказались готовыми уступить часть сирийской территории исламистам для дестабилизации Асада появились условия для зарождения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пустынях центральной Сирии и западного Ирака.

Когда же боевики пошли на иракские города Рамади и Фаллуджа, обученная и вооруженная США иракская армия не смогла остановить их. Вскоре крупный город Мосул оказался в руках радикалов, которые затем стали продвигаться и к окраинам самого Багдада. В Вашингтоне мало знают о том, с каким трудом Ирак формировал жизнеспособное сопротивление группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после захвата Мосула, еще меньше уважения к этим попыткам. Так называемые Силы народной мобилизации (СНМ) были созданы по поручению высокопоставленных представителей шиитского руководства, а за их военную подготовку, вооружение и командование отвечали иранские инструкторы. Их появление стало важнейшим фактором в сдерживании наступления исламистов на Багдад и их последующее выдавливание с территории арабской республики.

При этом западные СМИ уделяли непропорционально большое внимание действиям тех немногих представителей сил безопасности Ирака, которые прошли подготовку с американскими специалистами и которые при полной поддержке со стороны ВВС и советников США смогли освободить Мосул и прилегающие к нему территории. При этом они закрывали глаза на то, что львиная доля боевых действий велась подразделениями СНМ под руководством Ирана. Но этот факт не ускользнул от внимания иракских граждан, многие из которых — хотя и немногие сунниты — очень уважают СНМ. Благодаря этому многие высокопоставленные лидеры СНМ смогли выступить как видные политики в Багдаде.

Для Ирана проблема ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не ограничивается Ираком. Группировка рассматривается как неотъемлемая часть совместных усилий США, Саудовской Аравии и арабских стран Персидского залива по свержению Асада в Сирии, ослабления власти и влияния «Хезболлы» в Ливане, а также подрыва влияния Ирана как в Сирии, так и в Ираке. Так, в Сирии, хотя боевики и не могли напрямую бросить вызов официальному Дамаску, они на протяжении долгого времени представляли террористическую угрозу для сирийского руководства, тем самым отрывая важные ресурсы от борьбы на других направлениях. В связи с этим наличие боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии воспринималось как приемлемое развитие событий для США, поскольку Вашингтон стремился сдержать присутствие Ирана на сирийской земле.

Поэтому несмотря на то что США могли добить остатки боевиков в Сирии за считанные часы, они этого не делают, потому что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полезно для Вашингтона против Ирана. США играют в опасную двойную игру с боевиками, что не только до крайности лицемерно, если вспомнить теракты 11 сентября 2001 года, но и контрпродуктивно для интересов национальной безопасности США. Дело в том, что своей поддержкой Вашингтон легитимизирует ту самую иранскую теократию, которую он хочет сдержать.

Вместо того чтобы полагаться на группировку в качестве инструмента борьбы с иранским влиянием в Сирии, администрация президента США Дональда Трампа должна признать позитивную роль Ирана в победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и на основе этого признания создать более широкую региональную политику, учитывающую местные реалии и ослабляющие напряженность, которая подталкивает Иран к более агрессивным шагам. К сожалению, такое мышление выходит за рамки возможностей госсекретаря Майкла Помпео и советника Трампа по национальной обороне Джона Болтона. Таким образом, Вашингтон будет продолжать проводить недостаточно продуманную политику без каких-либо шансов на успех, не думая ни о издержках, ни о последствиях.