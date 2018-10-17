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Глава французской партии Меланшон: «нельзя лишить меня свободы мыслить»

Политика

Председатель французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что «можно обыскать все, но не лишить меня свободы мыслить»

Глава французской партии Меланшон: «нельзя лишить меня свободы мыслить»
Blandine Le Cain
Жан-Люк Меланшон

Париж, 17 октября 2018, 10:48 — REGNUM  После обысков в доме и в помещении левой французской партии ее глава Жан-Люк Меланшон заявил, что «можно обыскать все, но не лишить меня свободы мыслить», передает BFM TV.

Лидер французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон не скрывает: «он хочет прекратить эту политику, это насилие и эти ошибки».

«Никто не выше закона. Я не возражаю против того, чтобы у меня провели обыск, но мы не участвуем в юридическом процессе. Мой адвокат не может прийти ко мне домой», — подчеркнул Жан-Люк Меланшон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Франция провели 16 октября обыски в офисе партии «Неподчинившаяся Франция», а также в домах ее лидера и ряда других членов партии.

Жан-Люк Меланшон подозревается в предоставлении фиктивных рабочих мест в Европейском парламенте.

Читайте ранее в этом сюжете: В офисе «Непокоренной Франции» и дома у ее лидера прошли обыски

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Политическая жизнь Франции
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