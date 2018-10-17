Госдума обсудит итоги реализации законов по реновации и дольщикам

Москва, , 10:21 — REGNUM Госдума в начале 2019 года может обсудить реализацию принятых законов, в частности, о реновации, а также норм, касающихся защиты прав участников долевого строительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Может быть мы уже в начале следующего года могли бы рассмотреть по итогам текущего года реализацию новых законов, это может быть законы, имеющие отношение к реновации, это может быть законодательство, которое мы корректировали в сфере защиты прав дольщиков. Чтобы у нас не только слушания были, но и затем контроль за реализацией норм и законов по итогам слушаний», — сказал Володин.

Он предложил комитету Госдумы по регламенту проработать этот вопрос, привлечь к участию Счетную палату.

«Давайте выберем резонансные темы, которые ранее были обсуждены в ходе слушаний, и вынесем эти темы на обсуждение», — отметил также спикер Госдумы.