В Красноярске СК возбудил дело о фальсификации итогов голосования

Красноярск, , 10:12 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело о фальсификации итогов голосования. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 17 октября, в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, 9 сентября 2018 года на выборах депутатов городского совета Красноярска женщина обратила внимание на информацию в списке избирателей о том, что она якобы уже проголосовала досрочно. Следователи организовали проверку. Они опросили около 50 человек из этого списка. Из них 10 подтвердили, что они не голосовали, однако, в документах имеется отметка о досрочном голосовании.

Назначена почерковедческая экспертиза, также следствие намерено допросить членов избирательной комиссии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Красноярске состоялись выборы депутатов городского совета. Всего в новом горсовете 35 депутатов. «Единая Россия» получила 17 мандатов, ЛДПР — 11, КПРФ — четыре, «Справедливая Россия» — два, «Зелёные» — один.

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