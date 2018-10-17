Чиновник минобороны ФРГ назвал генерала Эрвина Роммеля «жертвой нацистов»

Берлин, , 10:13 — REGNUM Государственный секретарь министерства обороны ФРГ Петер Таубер вызвал полемику, отметив на своей странице в Twitter годовщину смерти генерал-фельдмаршала Третьего Рейха Эрвина Роммеля, пишет издание Bild 17 октября.

«В этот день 74 года назад погиб Эрвин Роммель, принужденный нацистами к самоубийству», — написал Таубер 14 октября.

Общественность подняла вопрос: можно ли выставлять жертвой режима «любимого генерала Адольфа Гитлера?»

В начале 2018 года министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен подписала резолюцию, согласно которой вермахт признается виновным в преступлениях при служении неправовому нацистскому режиму и не может считаться наследием бундесвера и образцом для подражания. Но отдельные представители вермахта могут, если будет рассмотрен «вопрос об их личной вине».

В настоящее время в Германии две казармы в Августдорфе и Дорнштадте носят имя Эрвина Роммеля.