Посла Австралии вызвали в МИД Индонезии

Джакарта, , 10:10 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди вызвала посла Австралии в Индонезии Гэри Квинлана, чтобы обсудить планы Австралии касательно переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Sindonews.

Новость была подтверждена пресс-секретарем министерства иностранных дел Индонезии Арманантой Насиром.

«Посла Австралии вызвали в министерство иностранных дел Индонезии, чтобы передать австралийской стороне официальную позицию Индонезии, а также попросить более подробно объяснить заявление Австралии по переносу посольства», — заявил Арманманта Насир.

Напомним, министр иностранных дел Палестины Риад аль-Малики высоко оценил позицию Индонезии, которая сразу же решительно отреагировала на заявление правительства Австралии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия серьезно обеспокоена решением правительства перенести посольство Австралии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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