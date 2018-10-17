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Парламент Казахстана одобрил поправки в бюджет на 2018–2020 годы

Политика

Дополнительное финансирование в рамках послания президента составит $229 млн

Астана, 17 октября 2018, 10:00 — REGNUM  Депутаты Мажилиса — парламента Казахстана — одобрили изменения в республиканский бюджет на 2018−2020 годы, сообщает 17 октября агентство «Казинформ».

Законопроект в парламенте представил министр финансов Казахстана Алихан Смаилов. Поправки учитывают изменение статуса города Чимкента и Туркестанской области.

Кроме того, поправки учитывают послание президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Дополнительное финансирование составит 83,9 млрд тенге ($229 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, очередное послание Назарбаева прозвучало 5 октября, что позволило законодателям своевременно внести поправки в бюджет. Обычно глава государства обращался к народу в январе.

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Политическая жизнь Казахстана
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